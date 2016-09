I dag vil jeg hylle allsangeren. Han, for det er nesten alltid en mann, som har den gudgitte gaven det er å dra andre med seg i høylytt sang. Jeg har opplevd mange slike sangere. De er alle svært dyktige i sitt fag. Visesangere som prøver seg, falle fort gjennom hvis de ikke har det lille ekstra som gjør dem til allsanger.

Jeg opplevde nettopp en slik allsanger på en uterestaurant i Vågen. Han løp rundt barbeint på asfalten, med tatoveringer på armene og med tørkle på hodet og så ut som om han nettopp hadde mønstret av skuta til kaptein Sabeltann. Han skulle varme opp før den lokale musikklegenden Per Vervik. Det som skjedd var at allsangeren stjal showet. Jeg aner ikke hva han heter. Jeg aner ikke hvem han er. Men han stjal showet.

Hva er det allsangere kan som andre mangler? Det viktigste er at de forstår allsang. Allsang er ikke konsert. Det er noe helt annet. Først og fremst handler allsang om publikum. Det er sang på publikums premisser. Allsangeren kan dra sanger der bare han kan versene, men refrengene må være felles. Alle må kunne synge med på refrengene. Vår mann i Vågen dro Volare, den gamle, italienske sliteren fra 1950-tallet. Vi aksepterte at han gikk bananas på gitaren mens han sang uforståelig italiensk så lenge han slapp oss til med “Volare, oh, oh…Cantare, ohohoho…”

Allsangere er kulturlivets proletariat. Du hører sjelden musikere snakke pent om allsangere. I den grad de i det hele tatt nevner allsangere, handler det som regel om at repertoaret deres er svært begrenset. Det går i Tore Tang og Living next door to Alice. Det viser at de ikke har forstått noe som helst om allsang. Allsang er å synge sanger som publikum kan. Jeg skulle ønske Morten Abel snart innser at han har en fantastisk skatt av sanger fra ungdomstida som folk elsker og som folk synger. Når han en sjelden gang drar disse sangene i dag, føles det som om han holder seg for nesa mens han gjør det. Tenk hvor mye kulere en Morten Abel-konsert hadde vært hvis han gjorde som Paul MacCartney og brukte sanger fra hele karrieren.

I sommer dro VG i gang en god debatt om allsang. Avisen påviste at i Allsang på Skansen synger folk, mens i Allsang på Grensen blir folk sunget til. “Vi har ikke så mange allsanger som svenskene å ta av”, var unnskyldningen til programleder Katrine Moholt. Det er rett og slett ikke sant. Vi har en stor sangskatt å ta av, men da må Allsang på Grensen bestå av allsang. Nå er det Konsert på Grensen. Dermed blir publikum redusert til kulisser.

Allsang er noe av det mest identitetsbyggende som finnes. Allsangeren i Vågen spilte uhemmet på lokale strenger. Den lokale høvdingen Leif Johan Sevland satt ved et av bordene. Jeg så at han smilte fornøyd mens han sang av full hals; “la, la, la, la – ingen tvil, då e du her i Stavanger.”