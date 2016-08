En gang i forhistorisk tid hadde Den norske Bank filial i Egersund. Nå er det et halvt år siden den stengte de elektriske dørene. Før i tiden jobbet det levende mennesker i DnB. Jeg kunne snakke til dem. De kunne svare. Av og til sto det en liten skål med pepperkaker på disken. Det var koselig å gå i banken min. Jeg kjente alle som jobbet der. De hadde geleidet meg gjennom alle livets økonomiske oppturer og nedturer.

Jeg har en kontrakt som er signert banksjef Terje Jørgensen på veggen. Jeg skulle slanke meg, kameraten min skulle slutte å røyke. Vi sparte et fast beløp i måneden. Hvis ingen sprakk, skulle det bli en USA-tur. Det ble ingen USA-tur, men poenget er at sånn gjorde banksjefer før i tiden den gang de besto av vanlige mennesker.

Eller den gang sønnen min søkte om boliglån. Han er psykisk utviklingshemmet og har kun lært seg å skrive fornavnet. Problem? Nei. Fornavnet holdt i massevis. Jeg er faktisk brennsikkert på at det ikke hadde holdt i dag. Jeg er sikker på at en skanner hadde oppdaget feilen og sendt et avslag på sms.

Jeg er ikke lenger lojal mot DnB. Jeg er ikke lenger glad i banken min. Det forteller jeg alle som spør. DnB har forlatt Egersund. Spørsmålet er om vi egersunderne bør forlate DnB? Jeg savner Rune. Min mann i banken het Rune. Jeg kunne ringe Rune om alt. Jeg kjenner folk som har snakket med Rune om ekteskapsproblemer. Han løste det meste. Før banken reiste fra oss, fikk jeg en telefon. Det var fra en hyggelig dame. Hun lovet å ta skikkelig godt vare på meg i framtiden. Jeg skulle ikke merket at banken la ned. Dessuten var jeg jo så flink i nettbanken.

Sannheten er at jeg missliker den avpersonifiserte banken sterkt. Et eksempel. Jeg søkte om et lite lån i forbindelse med et eiendomskjøp. Etter uker med tull og tøys og fram og tilbake og avtaler som ble brutt, ordnet det seg. Snart skal jeg refinansiere lånene mine. I gamle dager ordnet jeg den slags med en telefon til min bankvenn Rune. Nå chat-er jeg med banken. Jeg aner ikke om det er et menneske eller en boks som svarer. Det gikk seks dager fra jeg spurte om lån til de ringte opp igjen. Før tok den slags ett minutt.

Kjære Rune, jeg aner ikke om du lever, har tatt pakke, eller er stablet vekk på et hovedkontor, men jeg savner deg Rune. Du ga banken min et ansikt. Kanskje hadde det dukket opp et levende menneske fra DnB hvis jeg hadde opprettet et postboksselskap på Seychellene. Det er visst postbokser som må til for å bli oppdaget nå for tiden, men jeg skal være rettferdig, DnB legger ikke ned alle lokalkontorene, de beholder lokalkontoret i Luxembourg.

Som plaster på såret har banken sendt meg et kort med gullskrift. Jeg er en prioritert kunde. “Du har også tilgang til våre beste rådgivere med høy serviceinnstilling, som strekker seg litt lengre.” De har rett. Det tok seks dager før de ringte meg. Lengre enn det kan jeg ikke forvente at de strekker tida.