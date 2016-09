DET blir julakortet!

Hos oss er alle bilder og alle situasjoner et potensielt julakort.En gang tok svigermor et bilde som viste én av ungene, venstrearmen til Daglig leder, noe som kan ha vært den ene foten min – og en enorm stålampe. Den siste ungen var på do, og det var helt åpenbart for alle som så bildet at det måtte være noe helt spesielt med den stålampen, siden den dekket 80 prosent av bildet. Men like fullt:

- Der ja! Det kan ver julakortet det der. Flott julakort. Jaaa, ta det som julakort.

Joda. I samme selskap tok Daglig leder et bilde av min svoger og svigerinne i et kaotisk øyeblikk. De har to unger. Ingen av dem viste på bildet, for de stakk av. Svogeren min så ut som han var midt i et hjerneslag, mens kona hadde skjørtet oppi strømpebukså og en frisyre som tydet på at de nettopp hadde kommet fra soverommet og unnfanget unge nummer tre. Et grusomt bilde som Daglig leder kommenterte sånn:

-Nååååå, det kan jo ver julakortet. Litt sånn, du vett, løye, vettu. Julakort, altså. Løye julakort.

1. juledag i fjor, første dagen etter at julakortpanikken har lagt seg, ble hele familien stablet inntil julatreet. Det eldste avkommet nektet å se opp fra telefonen. Det yngste avkommet hadde kokt over og tatt av seg alle klærne. Daglig leder rant i øynene, for hun er allergisk mot julatre, pinnekjøtt, gavepapir, gløgg og marsipan. Undertegnede var på do.

Bildet? Mulig julakort, selvfølgelig.

Jo nærmere jul vi kommer, dess lavere ligger lista for hva som kan bli julakortet. I mars er det hele familien med lyssetting, fine klær og frisørtimer som gjelder. Så sklir det ut. I mai holder det at alle er med og at alle har klær på. I august starter panikken så smått og det er brukbart med tre av fire familiemedlemmer og at ingen er helt nakne. I september

En gang, litt seint i november, tok Daglig leder bilde av det gamle pennalhuset til yngstemann og utbrøt:

-Eg tror jammen atte me har julakortet her. Ka tror du?