Jenter: Hvis dere bruker fliseklemmer, ikke bruk for fliseklemmete fliseklemmer, for kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg.

Vi i komiteen for kvinners frihet har satt opp noen enkle retningslinjer for bekledning for å sikre kvinners frihet. Så, i all enkelhet:

Dere kan ikke gå i kort skjørt. Det kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. Derfor må dere gå med langt skjørt, men ikke for langt, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion. Ikke gå med singlet, for det kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. Samtidig vil vi ikke ha noe heldekkende jumper, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion. Eventuelle shortser må ikke være for korte, for det kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. En grassat lang shorts er heller ikke bra, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion.

Ta gjerne sokker på, men ikke sånne korte ankelsokker, for det kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. Det er heller ikke bra med veldig lange sokker, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion. For vår del må dere gjerne gå på stranden, men ikke i for liten bikini, for det kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. Samtidig vil vi ikke se folk i burkini, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion. Vi vil ikke se oppsatt hår, for kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. Dere kan heller ikke dekke til håret, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion. Vi er åpne for at dere kan ha på dere støvletter, men ikke for støvlettete, for kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. Samtidig må de ikke være for lite støvlettete, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion.

Hvis dere bruker fliseklemmer, ikke bruk for fliseklemmete fliseklemmer, for kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. På samme tid må ikke fliseklemmene være for lite fliseklemmete heller, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel religion. Bruken av sælbuvotter må være slik at sælbuvottene er akkurat så sælbuvottete at de er særlbuvotter, men ikke mer, for kan virke seksuelt opphissende på menn som ikke kan kontrollere seg. Men hvis sælbuvottene er for mye sælbuvottete og sælbuvottdekker for mye av sælbuvottene, så er det ikke bra, for det kan være et tegn på at dere lider av undertrykking fra en skummel sælbuvott….sorry, religion. Skummel religion.

Ellers kan dere kle dere akkurat hvordan dere vil!

Girl power!