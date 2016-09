HV, skulder, kne og tå

Kjære HV-ledelsen

Jeg vet det er dumt og leit, og ikke minst forferdelig trist og et stort tap for den norske slagkraften, men jeg må dessverre melde forfall til årets trening. Eller utsettelse, som dere kaller det.

I dag skulle være første dag av høstens store happening, øvelsen i Heimevernet. Som vanlig meldte jeg meg på etter å ha fått et brev med innledning, drøfting og en konklusjon som sa at jeg var nødt til å møte et visst sted klokken 08.00 i dag. Hvis ikke jeg heller ville komme i fengsel. Det ville jeg ikke denne gangen heller, og derfor takket jeg ja. Som vanlig etter første gangs purring. Det er ryggen.

En måned etter den famøse ugrasplukkingen må denne soldaten fortsatt neie når han skal ta opp doringen. En slik situasjon vil neppe virke særlig avskrekkende på fienden.

Hvis Putin får se filmklipp av norske soldater med kuler og krutt som vagger bortover som høygravide, kan det faktisk virke mer fristende med en invasjon. Det handler tross alt om rikets sikkerhet.

Noen burde vært utsatt for førtidspensjon. Når man vet med sikkerhet at enkelte av soldatene har glemt hvordan man demonterer og monterer det nye geværet, og dermed ikke kan overholde pusseavtalen, så kan man lure på hvor det norske forsvaret er på vei hen. Vi snakker muligens om et tankekors.

Hvis det tankekorset til slutt fører til at enkelte av oss må førtidspensjoneres, er det jo selvsagt trist for den enkelte, men totalt sett vil landet tjene på det, i form av færre invasjoner.

Siden gevinsten av en aktiv pensjonspolitikk i HV åpenbart vil være større enn ulempene, har derfor de ryggplagede og tidligdemenserne ikke noe de skulle sagt. Det er ikke deres feil, men de må gå og trene på andre verdenskrig et annet sted. Eller bare gå hjem.

HV – Over alt alltid, overalt.